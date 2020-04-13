2020-04-13T14:19:23+03:00
Общество

Как будут пускать в храмы Крыма во время Пасхи

МВД и церковь разработали новые правила работы, чтобы пускать прихожан в храмы Крыма во время Пасхи
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Пускать в храмы Крыма на пасху прихожан будут группами.Пускать в храмы Крыма на пасху прихожан будут группами.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

На время самоизоляции Симферопольская и Крымская епархия разработала порядок проведения богослужений в церквях полуострова. В этом им помогли сотрудники крымского МВД.

Поскольку службы в храмах не прекращались, а впереди Пасха, в каждой церкви ответственные священнослужители будут пропускать прихожан в храмы группами. Это позволит избежать скопления людей внутри культовых учреждений. Эти нормы нераспространения коронавируса назвали «частичным присутствием прихожан».

Напомним, что Пасха пройдет уже в это воскресенье 19 апреля. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Симферополе собирают продукты для малоимущих на изоляции
Как будут пускать в храмы Крыма во время Пасхи
На Крым идут сильные дожди и похолодание
«Халатность и безответственность!»: Глава Крыма призвал полицию дать правовую оценку действиям нового зараженного коронавирусом
В Крыму перенесли подготовку к призыву в армию из-за коронавируса
Записаться на подтверждение учетной записи на портале Госуслуг теперь можно по отдельному телефону
Роспотребнадзор о коронавирусе в Крыму: Мы в начале развития эпидемической ситуации
Симферопольцы хуже всего соблюдают режим самоизоляции по сравнению с другими крымчанами
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находятся 2,7 тысячи человек
Пожилым жителям Крыма начнут выдавать пропуска для выхода на улицу
В Крыму разрешили работу еще нескольких предприятий и фирм на время карантина