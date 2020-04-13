Как будут пускать в храмы Крыма во время Пасхи
На время самоизоляции Симферопольская и Крымская епархия разработала порядок проведения богослужений в церквях полуострова. В этом им помогли сотрудники крымского МВД.
Поскольку службы в храмах не прекращались, а впереди Пасха, в каждой церкви ответственные священнослужители будут пропускать прихожан в храмы группами. Это позволит избежать скопления людей внутри культовых учреждений. Эти нормы нераспространения коронавируса назвали «частичным присутствием прихожан».
Напомним, что Пасха пройдет уже в это воскресенье 19 апреля. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU