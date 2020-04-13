2020-04-13T14:48:17+03:00
Общество

Где в Симферополе собирают продукты для малоимущих на изоляции

Акция «Тележка» добра стартовала в нескольких супермаркетах города
Никита ПОЛЬКО
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Так выглядит Тележка добра. Фото: ОНФ.Так выглядит Тележка добра. Фото: ОНФ.
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В супермаркетах Симферополя начался сбор товаров первой необходимости для нуждающихся.

Акция «Тележка добра» организована Общероссийским народным фронтом.

Теперь каждый желающий может купить в том или другом магазине столицы набор продуктов и оставить их для малоимущих граждан в специальном боксе в помещении супермаркета.

Когда «Тележка добра» наполняется, волонтеры формируют из продуктов наборы и развозят их всем нуждающимся.

Помогать лучше продуктами долгого хранения: крупами, мучными изделиями, консервами, чаем, сахаром, соком, мукой и прочим.

Адреса магазинов-участников проекта:

ПУД, Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44б

ПУД, Симферополь ул. 60 лет Октября, 18а

ПУД, Симферополь ул. Гагарина, 3

ПУД, Симферополь ул. Ялтинская, 169

ПУД, Симферополь ул. Бела Куна, 9а

ПУД, Симферополь ул. Севастопольская, 38

ПУД, Симферополь ул. Балаклавская, 67а

Корзина, Симферополь, ул. Севастопольская 31Е

Корзина, Симферополь, пр-т Кирова 78/1 (ТЦ Палас)

Ассорти-Продукт, Симферополь, пр-т Кирова 19/1

Отдельно стоит заметить, что помощь от волонтеров можно получить, позвонив на горячие линии всероссийской акции #МыВместе: 8 800 200 34 11; +7 978 910 50 22; +7 978 910 50 44.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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