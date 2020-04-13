Где в Симферополе собирают продукты для малоимущих на изоляции
В супермаркетах Симферополя начался сбор товаров первой необходимости для нуждающихся.
Акция «Тележка добра» организована Общероссийским народным фронтом.
Теперь каждый желающий может купить в том или другом магазине столицы набор продуктов и оставить их для малоимущих граждан в специальном боксе в помещении супермаркета.
Когда «Тележка добра» наполняется, волонтеры формируют из продуктов наборы и развозят их всем нуждающимся.
Помогать лучше продуктами долгого хранения: крупами, мучными изделиями, консервами, чаем, сахаром, соком, мукой и прочим.
Адреса магазинов-участников проекта:
ПУД, Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44б
ПУД, Симферополь ул. 60 лет Октября, 18а
ПУД, Симферополь ул. Гагарина, 3
ПУД, Симферополь ул. Ялтинская, 169
ПУД, Симферополь ул. Бела Куна, 9а
ПУД, Симферополь ул. Севастопольская, 38
ПУД, Симферополь ул. Балаклавская, 67а
Корзина, Симферополь, ул. Севастопольская 31Е
Корзина, Симферополь, пр-т Кирова 78/1 (ТЦ Палас)
Ассорти-Продукт, Симферополь, пр-т Кирова 19/1
Отдельно стоит заметить, что помощь от волонтеров можно получить, позвонив на горячие линии всероссийской акции #МыВместе: 8 800 200 34 11; +7 978 910 50 22; +7 978 910 50 44.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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