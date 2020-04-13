2020-04-13T15:25:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Защиты как таковой нет»: Фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом

Дмитрий стал пациентом после того, как отвез в инфекционку пациентку, приехавшую из Таиланда
Надежда ДАЦЮК
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Капсула, в которой больного коронавирусом должны госпитализировать в инфекционкуКапсула, в которой больного коронавирусом должны госпитализировать в инфекционкуФото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске одним из заразившихся коронавирусом стал фельдшер скорой помощи. Дмитрий рассказал КП-Новосибирск, что инфицировался из-за недостаточной защиты.

Фельдшер трудился в одной из специальных бригад, которые были сформированы для работы с пациентами с симптомами коронавируса.

- Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это - как слону дробина на самом деле. У этой маски принцип действия такой, что ты свои бактерии не выпускаешь наружу. То есть я пациента защищал от себя, но сам не защищался от пациента, - рассказал Дмитрий журналистам.

По его словам, у руководства не было возможности купить респираторы, поэтому приходилось «довольствоваться» теми средствами защиты, которые были в наличии. Из двадцати человек, которых фельдшер привез в инфекционную больницу, у одной пациентки подтвердился диагноз «коронавирус».

Тогда Дмитрий и сам стал пациентом. А вместе с ним в изоляцию попала и его девушка. Пока что фельдшер чувствует себя нормально. Жалуется лишь на то, что иногда присутствует боль в груди.

- Один день, или два было немного тяжеловато дышать. Такое ощущение, как будто ты лежишь, а кот сидит на груди. Окно открываешь, и нормально себя чувствуешь, - заключил фельдшер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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