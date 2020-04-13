Молодые ребята из Джанкоя могут сесть на 5 лет за то, что вскрыли уличный кофейный автомат
В дежурную часть полиции в Джанкое обратился частный предприниматель – владелец уличного кофейного аппарата. Ночью, неизвестные повредили кофемашину и украли из нее всю выручку. Сумма кражи составила всего несколько тысяч, а вот стоимость сломанного аппарата оказалась довольно существенна.
Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей, местных жителей в возрасте от 19 до 22 лет. Один из них ранее был судим и в данный момент состоит на учете в полиции.
В ходе обыска у подозреваемых нашли не только запчасти кофейного аппарата, но и орудие преступления – железную фомку, которой его вскрыли.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU