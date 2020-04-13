Крымчанин заработал уголовное дело за фиктивную прописку для нелегалов

13 Апр 2020 2020-04-13T17:04:14+03:00

Ему грозит три года тюрьмы

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Житель Красноперекопского района пойдет под суд за фиктивную прописку для нелегальных мигрантов.

Так, двое граждан Узбекистана (31 год и 27 лет) приехали в Крым на заработки и в данный момент трудятся на стройке в столице полуострова. Однако помещение для проживания хозяин им не предоставил.

Помочь вызвался 42-летний житель Красноперекопского района. За определенную сумму он согласился поставить их на учет в своем доме. Однако, как выяснили позже сотрудники полиции, регистрация по месту жительства была оформлена лишь на бумаге.

Отдел дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбудил уголовное дело по ст.322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU