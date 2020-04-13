2020-04-13T17:29:46+03:00
Общество

«Самоизоляция – не помеха»: Севастополец лег позагорать на крыше дома

Ролик повеселил пользователей соцсетей
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Скриншот из видео «ВКонтакте»Фото: Скриншот из видео «ВКонтакте»
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Находясь в режиме самоизоляции, севастополец решил не терять время даром и выбрался в нижнем белье на крышу одного из многоквартирных домов. Там мужчина прилег, подставляя свое тело лучам весеннего солнца.

Конечно, нашлись те, кто снял процесс загара на видео.

- Город Севастополь - на самоизоляции. Машин нет, людей нет, но некоторые севастопольцы проводят самоизоляцию так: загорают, читают прессу, любуются пейзажем, - говорит очевидец, который комментирует происходящее на видео.

Другие пользователи соцсетей искренне порадовались за находчивого мужчину и сказали, что с удовольствием присоединились бы к процессу. Не обошлось и без тех, кто осудил севастопольца.

Руководитель СРОО «Защита интересов граждан» Антон Афанасьев сообщил ForPost, что доступ на крыши и в подвалы многоквартирных домов должен быть ограничен, открывать их могут только спецбригады в случае поломки или возникновения опасной ситуации.

- Но никакого общественно опасного, вредного деяния я в этом не вижу. И по поводу прямой ответственности за это - на ум ничего приходит, - сказал юрист.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Принимающий солнечные процедуры севастополец попал на видео..Видео: "Севастополь LIVE Живи Севастополем"/"Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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