2020-04-13T18:04:44+03:00
Общество

Крымчанам будут продавать сразу освященные куличи

В этом году символа Пасхи испекут меньше обычного
Никита ПОЛЬКО
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Куличи освятят еще на производстве.Куличи освятят еще на производстве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предприятие «Крымхлеб» 14 апреля начнет освящать испеченные куличи, которые в ближайшие дни поступят в продажу по всему полуострову.

Как сообщил КП-Крым генеральный директор предприятия Андрей Венжега, в этом году испекут около 85 тонн куличей. Это чуть меньше, чем годом ранее.

- Освящение всех куличей у нас начнется с 14 апреля. Так что прихожанам не обязательно идти в храмы. Достаточно сразу купить освященные куличи, - сказал Венжега.

Заметим, что куличи в этом году будут продаваться только в упаковках, чтобы не нарушались санитарные нормы. Оптовая цена - 25 рублей за штуку. В стоимость включена и безопасная упаковка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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