Крымчанам будут продавать сразу освященные куличи

13 Апр 2020 2020-04-13T18:04:44+03:00

В этом году символа Пасхи испекут меньше обычного

Изменить размер текста: A A

Предприятие «Крымхлеб» 14 апреля начнет освящать испеченные куличи, которые в ближайшие дни поступят в продажу по всему полуострову.

Как сообщил КП-Крым генеральный директор предприятия Андрей Венжега, в этом году испекут около 85 тонн куличей. Это чуть меньше, чем годом ранее.

- Освящение всех куличей у нас начнется с 14 апреля. Так что прихожанам не обязательно идти в храмы. Достаточно сразу купить освященные куличи, - сказал Венжега.

Заметим, что куличи в этом году будут продаваться только в упаковках, чтобы не нарушались санитарные нормы. Оптовая цена - 25 рублей за штуку. В стоимость включена и безопасная упаковка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU