«У меня оказалось воспаление легких»: Александр Васильев рассказал, как попал в больницу

13 Апр 2020 2020-04-13T19:10:37+03:00

Ведущий «Модного приговора» рассказал, как он оказался на лечении в Коммунарке. Фото: Первый канал

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Известный историк моды Александр Васильев рассказал о своем здоровье. Ранее он попал на лечение в больницу в Коммунарке.

Сайту kp.ru 61-летний шоумен сообщил, что температура в норме, он успешно проходит лечение. Позже историк моды опубликовал подробное разъяснение в соцсетях, почему же он оказался в больнице.

Александр Васильев поведал, что 5 апреля начал кашлять, и у него поднялась высокая температура. Сначала была 37,5, а после и 38 градусов. Он лечился «бабушкиными методами». Но в определенный момент чаи с лимоном и имбирь не помог. На свое недомогание шоумен пожаловался Арине Шараповой, а та, в свою очередь, Елене Малышевой. Телеведущая обеспокоилась состоянием Васильева и вызвала «скорую помощь».

Так и попал Александр в больницу. Там ему сразу же измерили температуру и давление, а еще взяли тест на коронавирус, а сделанный ренгтен легких показал двухстороннее воспаление. Пока историк моды ожидает их результаты, в палате ему обеспечивают пятиразовое питание, капельницы и таблетки.

Васильев говорит, что больных очень много, но врачи справляются:

- Температура у меня 36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100.

ИСТОЧНИК KP.RU