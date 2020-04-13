2020-04-13T19:10:37+03:00
Политика

«У меня оказалось воспаление легких»: Александр Васильев рассказал, как попал в больницу

Шоумен лечится в Коммунарке
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Ведущий «Модного приговора» рассказал, как он оказался на лечении в Коммунарке. Фото: Первый каналВедущий «Модного приговора» рассказал, как он оказался на лечении в Коммунарке. Фото: Первый канал
Изменить размер текста:

Известный историк моды Александр Васильев рассказал о своем здоровье. Ранее он попал на лечение в больницу в Коммунарке.

Сайту kp.ru 61-летний шоумен сообщил, что температура в норме, он успешно проходит лечение. Позже историк моды опубликовал подробное разъяснение в соцсетях, почему же он оказался в больнице.

Александр Васильев поведал, что 5 апреля начал кашлять, и у него поднялась высокая температура. Сначала была 37,5, а после и 38 градусов. Он лечился «бабушкиными методами». Но в определенный момент чаи с лимоном и имбирь не помог. На свое недомогание шоумен пожаловался Арине Шараповой, а та, в свою очередь, Елене Малышевой. Телеведущая обеспокоилась состоянием Васильева и вызвала «скорую помощь».

Так и попал Александр в больницу. Там ему сразу же измерили температуру и давление, а еще взяли тест на коронавирус, а сделанный ренгтен легких показал двухстороннее воспаление. Пока историк моды ожидает их результаты, в палате ему обеспечивают пятиразовое питание, капельницы и таблетки.

Васильев говорит, что больных очень много, но врачи справляются:

- Температура у меня 36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Поводов для беспокойства нет»: Концертный директор рассказал о состоянии Булановой
Помогает ли горячее обертывание при коронавирусе победить пневмонию
«У меня оказалось воспаление легких»: Александр Васильев рассказал, как попал в больницу
В Крыму отменят арендную плату за апрель для неработающих предпринимателей
Крымчанам будут продавать сразу освященные куличи
Мост на улице Гагарина в Симферополе планируют открыть сразу после Пасхи
«Самоизоляция – не помеха»: Севастополец лег позагорать на крыше дома
Крымчанин заработал уголовное дело за фиктивную прописку для нелегалов
Стало известно, когда в Симферополе откроют мост на Гагарина
Молодые ребята из Джанкоя могут сесть на 5 лет за то, что вскрыли уличный кофейный автомат
«Защиты как таковой нет»: Фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом
Полиция выводит на улицы Симферополя больше патрулей, чтобы ловить нарушителей карантина
Где в Симферополе собирают продукты для малоимущих на изоляции
Как будут пускать в храмы Крыма во время Пасхи
На Крым идут сильные дожди и похолодание
«Халатность и безответственность!»: Глава Крыма призвал полицию дать правовую оценку действиям нового зараженного коронавирусом
В Крыму перенесли подготовку к призыву в армию из-за коронавируса
Записаться на подтверждение учетной записи на портале Госуслуг теперь можно по отдельному телефону
Роспотребнадзор о коронавирусе в Крыму: Мы в начале развития эпидемической ситуации
Симферопольцы хуже всего соблюдают режим самоизоляции по сравнению с другими крымчанами
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находятся 2,7 тысячи человек
Пожилым жителям Крыма начнут выдавать пропуска для выхода на улицу
В Крыму разрешили работу еще нескольких предприятий и фирм на время карантина