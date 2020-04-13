2020-04-13T19:14:39+03:00
Общество

Помогает ли горячее обертывание при коронавирусе победить пневмонию

Работает ли способ доктора Залманова с горячим обертыванием, который активно пиарят в соцсетях
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Кадр из фильма.Фото: Кадр из фильма.
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В интернете активно набирает популярность видеоролик, в котором Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг, медик по образованию, напоминает об очень эффективном, по его словам, методе помощи лечения пневмонии - горячем обертывании.

Эли Тальберг обосновывает логичность применения метода тем, что коронавирус вызывает фиброз легких и пневмонию, для борьбы с которыми надо активизировать работу легких:

Глубокое прогревание грудной клетки не только уничтожает вирусы в межклеточном пространстве, которые гораздо менее жизнеспособны, чем родные клетки организма, но и усиливает газообмен в альвеолах и разрушает фиброзные спайки, - говорит израильский доктор.

За разъяснениями «КП» обратилась к эксперту, врачу эндокринологу Зухре Павловой.

- Я бы не советовала тут экспериментировать, потому что обертывание подразумевает изменение температуры и даже если обертывание изначально горячее, то потом оно может привести к переохлаждению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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