Помогает ли горячее обертывание при коронавирусе победить пневмонию
В интернете активно набирает популярность видеоролик, в котором Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг, медик по образованию, напоминает об очень эффективном, по его словам, методе помощи лечения пневмонии - горячем обертывании.
Эли Тальберг обосновывает логичность применения метода тем, что коронавирус вызывает фиброз легких и пневмонию, для борьбы с которыми надо активизировать работу легких:
Глубокое прогревание грудной клетки не только уничтожает вирусы в межклеточном пространстве, которые гораздо менее жизнеспособны, чем родные клетки организма, но и усиливает газообмен в альвеолах и разрушает фиброзные спайки, - говорит израильский доктор.
За разъяснениями «КП» обратилась к эксперту, врачу эндокринологу Зухре Павловой.
- Я бы не советовала тут экспериментировать, потому что обертывание подразумевает изменение температуры и даже если обертывание изначально горячее, то потом оно может привести к переохлаждению.
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ИСТОЧНИК KP.RU