«Поводов для беспокойства нет»: Концертный директор рассказал о состоянии Булановой

13 Апр 2020 2020-04-13T19:19:17+03:00

Ранее певица была госпитализирована с подозрением на инсульт

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Концертный директор Татьяны Булановой Константин Сергеев рассказал, что с певицей все хорошо, поводов для беспокойства нет.

Ранее появилась информация, что звезда госпитализирована в Санкт-Петербурге находится в тяжелом состоянии, поскольку была госпитализирована с подозрением на инсульт.

- Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся - переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник - в медицинском центре имени Алмазова, - рассказал kp.ru Константин Сергеев.

Татьяна Буланова находится в национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, который специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. Ее госпитализировали с подозрением на инсульт, и медики вовремя оказали необходимую помощь. Поэтому сейчас певица хорошо себя чувствует, однако должна оставаться под наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU