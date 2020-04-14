2020-04-14T06:35:27+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 апреля: сухо и тепло до +20

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Полуостров цветет и пахнет.Полуостров цветет и пахнет.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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14 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают сухой, ветреный день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, -сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер южный до 15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Крыму на 14 апреля: сухо и тепло до +20
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