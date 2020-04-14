2020-04-14T09:42:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Семьям медиков Армянска помогут депутаты и волонтеры

Сотрудники закрытой на карантин больницы находятся на самоизоляции
Анна БУГОРКОВА
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Горбольница Армянска закрыта на карантин. Фото: Евгения ДОВЖИКГорбольница Армянска закрыта на карантин. Фото: Евгения ДОВЖИК
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В Армянске семьи медиков Центральной городской больницы, которую закрыли на карантин, находятся на строгой изоляции дома. Председатель Комитета по вопросам здравоохранения ГС РК Анна Рубель предложила оказать им помощь и доставить на дом лекарства и все необходимые продукты.

- Надо организовать доставку всего необходимого для семей медиков, которые сейчас вынужденно находятся в режиме полной самоизоляции. Речь идёт о приобретении продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий, если в этом есть необходимость, - сообщила Анна Рубель.

Помощь окажет депутатский корпус и волонтеры.

В настоящее время больных Армянска, не смотря на закрытую больницу, принимают в стоматологическом отделении, куда из Красноперекопска были направлены медики для помощи.

Напомним, что в больнице Армянска может появиться очаг коронавирусной инфекции. Его источником мог стать родственник приехавшей из Москвы крымчанки, анализы которой накануне показали положительный результат на Covid-19. У мужчины, госпитализированного в больницу Армянска, тесты тоже оказались положительными. Пока не известно, заразился ли кто-то из медиков или пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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