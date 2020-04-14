Священник рассказал, что делать верующим во время карантина на Пасху 2020

14 Апр 2020 2020-04-14T09:44:52+03:00

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В этом году Пасха выпадает на воскресенье, 19 апреля. Обычно в этот день верующие идут в храм на службу, приносят освящать куличи, пасхи, крашеные яйца. Однако в 2020 году этой традиции помешал коронавирус.

Богослужения в храмах России пройдут с 13 по 19 апреля без участия прихожан. Храмы будут закрыты, усилен наряд полиции, но служба будет идти, сообщил в интервью kp.ru священник Павел Островский.

- Мы обязаны слушать то, что нам говорят медики, которые так трудятся. Я и так все время говорил, что надо воздерживаться от посещения храмов. Мне теперь чуть проще стало – есть запрет. Люди молятся дома, - заявил отец Павел.

Храмы могут открыть для прихожан, когда ситуация с вирусом измениться, возможно в мае. А пока можно самим подготовиться к светлому празднику. Украсить дом, приготовить куличи и пасхальную трапезу.

- Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон, - посоветовал отец Павел.

Главное в этот день - хорошее настроение каждого, уверен священнослужитель.

ИСТОЧНИК KP.RU