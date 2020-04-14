Священник рассказал, что делать верующим во время карантина на Пасху 2020
В этом году Пасха выпадает на воскресенье, 19 апреля. Обычно в этот день верующие идут в храм на службу, приносят освящать куличи, пасхи, крашеные яйца. Однако в 2020 году этой традиции помешал коронавирус.
Богослужения в храмах России пройдут с 13 по 19 апреля без участия прихожан. Храмы будут закрыты, усилен наряд полиции, но служба будет идти, сообщил в интервью kp.ru священник Павел Островский.
- Мы обязаны слушать то, что нам говорят медики, которые так трудятся. Я и так все время говорил, что надо воздерживаться от посещения храмов. Мне теперь чуть проще стало – есть запрет. Люди молятся дома, - заявил отец Павел.
Храмы могут открыть для прихожан, когда ситуация с вирусом измениться, возможно в мае. А пока можно самим подготовиться к светлому празднику. Украсить дом, приготовить куличи и пасхальную трапезу.
- Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон, - посоветовал отец Павел.
Главное в этот день - хорошее настроение каждого, уверен священнослужитель.
ИСТОЧНИК KP.RU