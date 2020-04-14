2020-04-14T09:58:40+03:00
Общество

От крещения ребенка в период пандемии коронавируса лучше воздержаться

Церковь рекомендует соблюдать режим самоизоляции
Анна БУГОРКОВА
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У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь?У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь?Фото: Андрей КАРА
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В период всеобщей изоляции остро стоят вопросы, связанные с обрядами и массовыми мероприятиями, в частности - можно ли проводить обряд крещения.

Церковь рекомендует в это непростое время отложить таинство.

- Ничего страшного не произойдет, если мы отложим совершение этого Таинства на несколько недель, чтобы все могли беспрепятственно принять участие в торжестве, - заявил в интервью kp.ru отец Иоанн Тераудс.

Если же родители настаивают на обряде, то отказывать в этом им никто не будет. Церковь принимает меры для безопасности здоровья малыша, родителей и гостей.

Батюшка сообщил, что купель дезинфицируют, воду меняют после каждого обряда, все участники мероприятия находятся в масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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