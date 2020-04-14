От крещения ребенка в период пандемии коронавируса лучше воздержаться
В период всеобщей изоляции остро стоят вопросы, связанные с обрядами и массовыми мероприятиями, в частности - можно ли проводить обряд крещения.
Церковь рекомендует в это непростое время отложить таинство.
- Ничего страшного не произойдет, если мы отложим совершение этого Таинства на несколько недель, чтобы все могли беспрепятственно принять участие в торжестве, - заявил в интервью kp.ru отец Иоанн Тераудс.
Если же родители настаивают на обряде, то отказывать в этом им никто не будет. Церковь принимает меры для безопасности здоровья малыша, родителей и гостей.
Батюшка сообщил, что купель дезинфицируют, воду меняют после каждого обряда, все участники мероприятия находятся в масках и перчатках.
ИСТОЧНИК KP.RU