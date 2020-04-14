2020-04-14T10:24:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму за сутки не выявили новых зараженных коронавирусом

Всем, кто въезжает на полуостров, измеряют температуру
Анастасия ЖУКОВА
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Всего в Крыму выявили 32 зараженныхВсего в Крыму выявили 32 зараженныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму за истекшие сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

- Лабораторная диагностика продолжается, не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Исследовано за сутки порядка 50 лиц [контактировавших с зараженными или прибывших из неблагополучных регионов] и еще 16 человек с диагнозом внебольничная пневмония. Результаты отрицательные, - сообщил Крутиков.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора продолжают проводить осмотры всех граждан, которые въезжают на полуостров. Им измеряют температуру, выдают постановления об обязательной самоизоляции на 14 дней. Так, в автомобильных пунктах пропуска за сутки на полуостров въехали 13 человек, на поезде приехали 93 человека, а на автомобиле через Крымский мост - 223 человека.

- Лиц с инфекционной патологией не выявлено, - отметил Дмитрий Крутиков.

Как сообщалось, в Крыму на сегодняшний день зарегистрировали 32 случая заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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