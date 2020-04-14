2020-04-14T10:26:20+03:00
Происшествия

Пьяная парочка из Ялты избила и обматерила сотрудников полиции

Теперь любителей горячительных напитков ждет суд
Никита ПОЛЬКО
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Женщина порвала форму сотрудника.Женщина порвала форму сотрудника.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Двое жителей Ялты - мужчина и женщина - напали на сотрудников полиции, которые патрулировали улицы города. Пьяная женщина порвала патрульному форму и даже умудрилась нанести ему несколько ударов. А вот его спутник ограничился нецензурной бранью в адрес правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, полицию вызвали соседи пьяной парочки, которая шумела и мешала людям. Но разговор с полицией перерос с потасовку. Дебоширов доставили в отделение.

Теперь парочку ждет суд. Против них возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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