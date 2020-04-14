В крымские аптеки поступит 82 тысячи медицинских масок

14 Апр 2020 2020-04-14T10:33:19+03:00

Их можно будет купить в сети государственных аптек

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Сеть государственных аптек «Крымфармация» закупила 82 тысячи медицинских масок. В ближайшее время они поступят в аптеки для продажи крымчанам.

- В «Крымфармацию» поступило 82 тысячи масок. Они пойдут на реализацию для населения. В целом ситуация по медикаментам и дезинфицирующим средствам без изменения: есть и поступление, и расход, - сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму Василий Климов.

Напомним, что постановлением правительства РФ разрешено продавать медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты только в аптеках. Ранее в Крыму наблюдался дефицит медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU