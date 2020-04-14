По Крымскому мосту за сутки проехало 3,5 тысячи машин

14 Апр 2020 2020-04-14T10:37:12+03:00

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За сутки по Крымскому мосту проехало 3575 машин. Как сообщил вице-премьер РК Игорь Михайличенко на заседании оперативного штаба, большая часть из них выехала с территории республики - 1842.

Прибыло по Крымскому мосту на полуостров 1733 транспортных средства.

Что касается границы Крыма с Украиной, то ее за этот период времени пересекло 66 человек. Большинство из них граждане России - 42 человека, которые въехали на территорию полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU