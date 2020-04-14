В Крыму строителям запретили собираться компаниями на перекурах

14 Апр 2020 2020-04-14T10:36:14+03:00

Социальное дистанцирование в 1,5 метра строительных площадок тоже касается

Изменить размер текста: A A

На стройплощадках Крыма, работу которых возобновили на прошлой неделе, не соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра. К масочному режиму и дезинфекции претензий нет.

- На тех объектах, где ведутся производственные работы, наблюдается кучность, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Производственный цикл должен быть продуман таким образом, чтобы не было скопления людей.

Проверку провели на 38 стройплощадках из 350, работу которых Минстрой Крыма согласовал на прошлой неделе. Это объекты жилого многоэтажного строительства, и возводимые по республиканским и федеральным программам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU