2020-04-14T10:36:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму строителям запретили собираться компаниями на перекурах

Социальное дистанцирование в 1,5 метра строительных площадок тоже касается
Анна КИРИЕНКО
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Строители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метраСтроители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метраФото: Михаил ФРОЛОВ
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На стройплощадках Крыма, работу которых возобновили на прошлой неделе, не соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра. К масочному режиму и дезинфекции претензий нет.

- На тех объектах, где ведутся производственные работы, наблюдается кучность, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Производственный цикл должен быть продуман таким образом, чтобы не было скопления людей.

Проверку провели на 38 стройплощадках из 350, работу которых Минстрой Крыма согласовал на прошлой неделе. Это объекты жилого многоэтажного строительства, и возводимые по республиканским и федеральным программам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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