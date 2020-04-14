Число крымчан, пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Крыму выросло количество крымчан, которые пострадали от укусов клещей.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, большая часть населения пострадали от присасывания клещей при посещении парков, скверов и горно-лесной зоны.
- С начала года на территории республики зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что первый пик активности клещей в Крыму приходится на апрель-май. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить самоосмотры.
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ИСТОЧНИК KP.RU