Число крымчан, пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза

14 Апр 2020 2020-04-14T10:49:35+03:00

Пик их активности приходится на апрель-май

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Крыму выросло количество крымчан, которые пострадали от укусов клещей.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, большая часть населения пострадали от присасывания клещей при посещении парков, скверов и горно-лесной зоны.

- С начала года на территории республики зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что первый пик активности клещей в Крыму приходится на апрель-май. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить самоосмотры.

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ИСТОЧНИК KP.RU