2020-04-14T10:48:55+03:00
Экономика

Озвучен список стран, чьи граждане владеют землями Крыма

Перечень не полный, поскольку в нем есть лишь те участки, которые зарегистрированы официально
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Пресс-служба Госкомрегистра.Фото: Пресс-служба Госкомрегистра.
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В Крыму 11 тысяч 572 земельных участка на приграничных территориях Российской Федерации принадлежат иностранцам.

- В данном списке не учитывались территории Симферополя, Джанкоя и Красноперекопска, а также Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов, - сообщили в пресс-службе Госкомрегистра Крыма.

Как отметил глава комитета Александр Спиридонов, это только те участки, которые уже оформлены в соответствии с российским законодательством.

Недвижимостью в регионе владеют граждане 55 зарубежных стран. В первой пятерке жители Украины (12 146), Белоруссии (570), Германии (355), Казахстана (334) и Узбекистана (215), пишет ForPost.

Реже всего в ЕГРН встречаются записи в отношении участков, находящихся в собственности аргентинцев, иорданцев, корейцев, португальцев, а также жителей Египта, Кипра и Монголии.

Напомним, что по решению президента Владимира Путина Крым и Севастополь включены в перечень приграничных территорий, землями которых не могут обладать на праве собственности иностранные граждане и заграничные компании, а также лица без гражданства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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