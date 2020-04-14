Озвучен список стран, чьи граждане владеют землями Крыма

14 Апр 2020 2020-04-14T10:48:55+03:00

Перечень не полный, поскольку в нем есть лишь те участки, которые зарегистрированы официально

Изменить размер текста: A A

В Крыму 11 тысяч 572 земельных участка на приграничных территориях Российской Федерации принадлежат иностранцам.

- В данном списке не учитывались территории Симферополя, Джанкоя и Красноперекопска, а также Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов, - сообщили в пресс-службе Госкомрегистра Крыма.

Как отметил глава комитета Александр Спиридонов, это только те участки, которые уже оформлены в соответствии с российским законодательством.

Недвижимостью в регионе владеют граждане 55 зарубежных стран. В первой пятерке жители Украины (12 146), Белоруссии (570), Германии (355), Казахстана (334) и Узбекистана (215), пишет ForPost.

Реже всего в ЕГРН встречаются записи в отношении участков, находящихся в собственности аргентинцев, иорданцев, корейцев, португальцев, а также жителей Египта, Кипра и Монголии.

Напомним, что по решению президента Владимира Путина Крым и Севастополь включены в перечень приграничных территорий, землями которых не могут обладать на праве собственности иностранные граждане и заграничные компании, а также лица без гражданства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU