2020-04-14T10:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: 61 человек в стационаре, больше двух тысяч - под наблюдением на дому

В обсерваторах изолированы почти 150 человек
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Совет министров РКФото: Совет министров РК
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В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса на сегодняшний день находятся 2365 человек. За минувшие сутки на учет поставили 57 человек, сняли - 383 человека, у которых диагноз не подтвердился.

- За все время снято с наблюдения 2449 человек, - уточнил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

В стационаре находится 61 человек. За сутки поступило 14, выписано - 3 человека.

В евпаторийском обсерваторе изолированы 30 крымчан, в горбольнице Армянска - 134 человека, среди которых и врачи, и пациенты, которые могли контактировать с одним из зараженных жителей города.

Всего в Крыму зарегистрировали 32 случая заболевания коронавирусом, 12 человек уже вылечили и выписали из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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