Управляющая компания в Крыму останется без денег за плохую дезинфекцию в домах
Первая управляющая компания в Крыму понесет наказание за отсутствие работ по дезинфекции в домах. С таким предложением на оперативном штабе в Совмине Крыма выступил премьер-министр Юрий Гоцанюк.
Компания «Югжилсервис-2», которая управляет многоквартирными домами в селах Советского и Бахчисарайского районов, дезинфекцию не проводит.
- Администрациям Советского и Бахчисарайского района расторгнуть договора, объявить конкурс и назначить новую управляющую компанию, - подчеркнул Гоцанюк.
Много жалоб поступает от жителей на недостаточную обработку - дезинфекцию проводят только на входной группе, а дальше подъезд не обрабатывается. Это нарушает требования по обработке всех контактных поверхностей. Не в каждом подъезде можно найти график работ.
Контроль за полнотой выполнения управляющими компаниями своих обязанностей лежит на руководителях муниципальных образований.
В управлении «Югжилсервис-2» в Крыму находится около 200 жилых многоквартирных домов в Керчи, Бахчисарайском, Советском, Ленинском и Симферопольском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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