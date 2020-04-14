2020-04-14T11:30:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Управляющая компания в Крыму останется без денег за плохую дезинфекцию в домах

Графики работ обработки МКД должны быть в каждом подъезде
Анна КИРИЕНКО
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Обработка подъездов должна идти по графику и всех поверхностейОбработка подъездов должна идти по графику и всех поверхностейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первая управляющая компания в Крыму понесет наказание за отсутствие работ по дезинфекции в домах. С таким предложением на оперативном штабе в Совмине Крыма выступил премьер-министр Юрий Гоцанюк.

Компания «Югжилсервис-2», которая управляет многоквартирными домами в селах Советского и Бахчисарайского районов, дезинфекцию не проводит.

- Администрациям Советского и Бахчисарайского района расторгнуть договора, объявить конкурс и назначить новую управляющую компанию, - подчеркнул Гоцанюк.

Много жалоб поступает от жителей на недостаточную обработку - дезинфекцию проводят только на входной группе, а дальше подъезд не обрабатывается. Это нарушает требования по обработке всех контактных поверхностей. Не в каждом подъезде можно найти график работ.

Контроль за полнотой выполнения управляющими компаниями своих обязанностей лежит на руководителях муниципальных образований.

В управлении «Югжилсервис-2» в Крыму находится около 200 жилых многоквартирных домов в Керчи, Бахчисарайском, Советском, Ленинском и Симферопольском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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