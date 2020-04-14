Эксперт: Коронавирусом переболеет 70% населения планеты

14 Апр 2020 2020-04-14T11:04:34+03:00

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Коронавирусом переболеет 70% мирового населения, у людей в итоге выработается к нему иммунитет. Такое мнение высказал kp.ru Виталий Зверев, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета.

Академик напомнил, что за все время борьбы с вирусными инфекциями полностью удалось уничтожить только одно вирусное заболевание - натуральную оспу, однако для этого понадобились усилия всего мира и хорошая вакцина.

- Сейчас в человеческой популяции находится четыре коронавируса. Значит, их сейчас будет пять. Другое дело, что не надо этого бояться, не надо раздувать панику. Слава богу, коронавирус – это не вирус натуральной оспы. Даже не грипп по своей тяжести. Популяция не вымрет. Популяция приобретет к этому вирусу иммунитет. В результате переболеет процентов семьдесят населения. В основном в легкой форме, - отметил академик.

По его словам, у некоторых заболевание может вообще протекать бессимптомно.

- Дальше все будет зависеть от того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет. Будет ли он продолжительный или короткий. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Но периодически люди будут болеть, - выразил мнение Виталий Зверев.

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ИСТОЧНИК KP.RU