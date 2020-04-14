Крым на следующей неделе получит еще две скорых с инфекционными боксами

14 Апр 2020 2020-04-14T12:13:16+03:00

И еще пять носилок

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Еще две машины скорой помощи с инфекционными боксами поставят в Крым на следующей неделе.

- Созванивались с заводом, в пятницу должны сойти с конвейера. Думаю, следующая среда-четверг - они уже будут доставлены непосредственно в Крым, - рассказал на заседании оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Михайличенко.

Кроме того, планируется привезти на полуостров еще пять носилок с инфекционными боксами.

Один автомобиль скорой помощи с боксом для перевозки инфекционного больного уже есть в Крыму, его полуостров получил недавно.

Еженедельно для врачей в Крым доставляют по 9 тысяч респираторов. Уже закупили 30 тысяч одноразовых защитных костюмов, еще порядка 100 тысяч планируется закупить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU