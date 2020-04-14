Крымские врачи будут проводить онлайн-консультации

14 Апр 2020 2020-04-14T12:23:04+03:00

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Крымские врачи начнут проводить онлайн-консультации для пациентов, которые не могут их посетить из-за режима всеобщей изоляции во время пандемии коронавируса.

Видеоконсультации организуют на базе Центра медицины катастроф республики.

- Мы посадим специалистов, и люди, которые будут к нам обращаться, смогут онлайн задавать вопросы и консультироваться, - рассказал на заседании оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. - Мы понимаем, что данная консультация не на 100% информативна, потому что любой доктор знает: больного надо видеть и, извините, щупать с медицинской точки зрения. Тем не менее, много вопросов [поступает], и у нас есть такая техническая возможность, так что будем проводить телемедицинские консультации.

Информацию о старте телемедицинских консультаций и порядке их получения в ближайшее время опубликуют на официальном сайте Минздрава РК.

Напомним, в Крыму медики прекратили плановый прием пациентов в поликлиниках, не проводят и профосмотры. Все врачи выезжают к гражданам на дом в случае необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU