МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T13:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство внутренних дел в Крыму откроет «горячую» линию для жалоб на протоколы за нарушение режима самоизоляции. У крымчан будет возможность еще до суда доказать законность своего пребывания на улице.

При поступлении звонков от граждан, на которых составлен протокол, с жалобами, на проверку правомерности взыскания отводится три часа. Если нарушение зафиксировано законно, то граждане получат разъяснение и протоколы уйдут в суд. Если неправомерно, то граждане привлекаться к ответственности не будут.

- Весь алгоритм действий сотрудников МВД прописан и будет размещен на сайте МВД РК, где будет расписано при каких случаях какие документы нужно предъявлять, - указал министр внутренних дел Крыма Павел Каранда.

С 15 апреля режим повышенной готовности к ЧС будет ужесточен. Сотрудники МВД, Росгвардии, иных правоохранительных структур будут составлять протоколы на граждан, находящихся в общественных местах без оснований. Штрафы на нарушителей составят 4 тысячи рублей на первый раз и 5 тысяч рублей за нарушение с личным транспортом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU