2020-04-14T13:13:04+03:00
Коронавирус Covid-19

МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции

У граждан будет возможность доказать законность перемещения по улицам
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
На протоколы можно пожаловаться на "горячую" линию МВДНа протоколы можно пожаловаться на "горячую" линию МВДФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство внутренних дел в Крыму откроет «горячую» линию для жалоб на протоколы за нарушение режима самоизоляции. У крымчан будет возможность еще до суда доказать законность своего пребывания на улице.

При поступлении звонков от граждан, на которых составлен протокол, с жалобами, на проверку правомерности взыскания отводится три часа. Если нарушение зафиксировано законно, то граждане получат разъяснение и протоколы уйдут в суд. Если неправомерно, то граждане привлекаться к ответственности не будут.

- Весь алгоритм действий сотрудников МВД прописан и будет размещен на сайте МВД РК, где будет расписано при каких случаях какие документы нужно предъявлять, - указал министр внутренних дел Крыма Павел Каранда.

С 15 апреля режим повышенной готовности к ЧС будет ужесточен. Сотрудники МВД, Росгвардии, иных правоохранительных структур будут составлять протоколы на граждан, находящихся в общественных местах без оснований. Штрафы на нарушителей составят 4 тысячи рублей на первый раз и 5 тысяч рублей за нарушение с личным транспортом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За передвижением крымчан на самоизоляции будут следить видеокамеры ГИБДД
Житель Алушты заработал на мошеннической схеме больше 1 миллиона рублей
МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции
С 15 апреля в Крыму без паспорта нельзя выходить на улицу
Крымские врачи будут проводить онлайн-консультации
Крым на следующей неделе получит еще две скорых с инфекционными боксами
В Симферополе 19-летний водитель на легковушке протаранил электроопору
Управляющая компания в Крыму останется без денег за плохую дезинфекцию в домах
Эксперт: Коронавирусом переболеет 70% населения планеты
Коронавирус в Крыму: 61 человек в стационаре, больше двух тысяч - под наблюдением на дому
Число крымчан, пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза
Озвучен список стран, чьи граждане владеют землями Крыма
По Крымскому мосту за сутки проехало 3,5 тысячи машин
В Крыму строителям запретили собираться компаниями на перекурах
В крымские аптеки поступит 82 тысячи медицинских масок
Пьяная парочка из Ялты избила и обматерила сотрудников полиции
В Крыму за сутки не выявили новых зараженных коронавирусом
От крещения ребенка в период пандемии коронавируса лучше воздержаться
Священник рассказал, что делать верующим во время карантина на Пасху 2020
Семьям медиков Армянска помогут депутаты и волонтеры
Погода в Крыму на 14 апреля: сухо и тепло до +20
«Поводов для беспокойства нет»: Концертный директор рассказал о состоянии Булановой
Помогает ли горячее обертывание при коронавирусе победить пневмонию
«У меня оказалось воспаление легких»: Александр Васильев рассказал, как попал в больницу