2020-04-14T13:30:32+03:00
Общество

Житель Алушты заработал на мошеннической схеме больше 1 миллиона рублей

Он говорил местным, что помогает получить разрешения на торговлю
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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60-летнего алуштинца обвинили в серии мошенничеств. Он выманивал деньги у местных жителей в обмен на «помощь» в получении разрешения на торговлю.

Как передает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму, пенсионеру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Так, мужчина рассказывал знакомым, что он может помочь им получить разрешения на размещение в городе нестационарных торговых объектов. Но такими полномочиями по факту он не обладал. Затем он получал деньги от пострадавших и тратил их в свое удовольствие.

По имеющимся данным, в течение 2018 года путем обмана обвиняемый завладел денежными средствами пяти граждан на сумму свыше 1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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