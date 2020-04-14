2020-04-14T14:50:58+03:00
Общество

Жительница Крыма пыталась выехать из России по украинскому паспорту

Обмануть пограничников женщине не удалось
Никита ПОЛЬКО
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Покинуть Крым женщина пыталась через пункт пропуска "Джанкой".Покинуть Крым женщина пыталась через пункт пропуска "Джанкой".Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Жительница Крыма, имея на руках паспорта России и Украины, решила выехать с территории полуострова в сопредельное государство. Пограничникам женщина предъявила паспорт «незалежной», надеясь, что таким образом она сможет покинуть территорию РФ.

Однако хитрый план не сработал и крымчанку из страны не выпустили.

- В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года гражданка России через государственную границу не пропущена, отметили в пресс-службе Погрануправления.

В соответствии с вышеупомянутым распоряжением, выезд россиян за рубеж временно ограничен. Исключение составляют граждане России, выезжающие в связи со смертью близкого родственника.

Возвращение граждан России осуществляется в прежнем порядке – без ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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