2020-04-14T15:27:10+03:00
Общество

За сутки аэропорт Симферополя не принял даже 500 человек

Спад пассажиропотока связан с пандемией коронавируса
Никита ПОЛЬКО
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За сутки аэропорт принял 480 человек.За сутки аэропорт принял 480 человек.
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В международном аэропорту Симферополя наблюдается рекордное падение пассажиропотока. За сутки было принято в 19 раз меньше пассажиров, чем в прошлом году в это же время.

- За первые 12 дней апреля, пассажиропоток в аэропорту уменьшился на 85%, количество рейсов в среднем сократилось на 62%, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

За весь день 13 апреля «Симферополь» принял и отправил 480 пассажиров. Среднее количество занятых в самолетах мест не превысило 20%.

Несмотря на падение пассажиропотока из-за угрозы короновируса, все прибывающие в аэропорт проходят анкетирование, им замеряют температуру тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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