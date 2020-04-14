За сутки аэропорт Симферополя не принял даже 500 человек
В международном аэропорту Симферополя наблюдается рекордное падение пассажиропотока. За сутки было принято в 19 раз меньше пассажиров, чем в прошлом году в это же время.
- За первые 12 дней апреля, пассажиропоток в аэропорту уменьшился на 85%, количество рейсов в среднем сократилось на 62%, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.
За весь день 13 апреля «Симферополь» принял и отправил 480 пассажиров. Среднее количество занятых в самолетах мест не превысило 20%.
Несмотря на падение пассажиропотока из-за угрозы короновируса, все прибывающие в аэропорт проходят анкетирование, им замеряют температуру тела.
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ИСТОЧНИК KP.RU