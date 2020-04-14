2020-04-14T15:42:25+03:00
Происшествия

Бизнесмена из Симферополя будут судить за то, что его дочь выстрелила себе в голову

Мужчина оставил свой травматический пистолет без присмотра
Никита ПОЛЬКО
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В салоне дорогой иномарки мужчина хранил травматический пистолет «Оса». Фото: Приложение "Номерограм"В салоне дорогой иномарки мужчина хранил травматический пистолет «Оса». Фото: Приложение "Номерограм"
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Отца шестилетней девочки, которая выстрелила себе в голову из травматического пистолета, обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом.

Как сообщала КП-Крым, 16 февраля симферопольский бизнесмен приехал со своей шестилетней дочерью в торговый центр «Центрум» на улице Севастопольская. Мужчина отправился за покупками, а ребенка решил оставить в салоне своего Mercedes GLS. По возвращению отец увидел в машине окровавленное тело дочери.

В салоне иномарки мужчина хранил травматический пистолет «Оса». Заскучавшая девочка без труда нашла оружие и случайно нажала на спусковой крючок. Пуля попала ребенку в голову.

Уголовное дело против отца девочки направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести месяцев ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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