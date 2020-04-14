За год минимальный набор продуктов в Крыму подешевел на 28 рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T16:48:37+03:00

Цены в Крыму стали меньше, уверяют чиновники. Фото: Михаил ПАТЛИС

Цены в Севастополе несколько выше, чем в остальном Крыму

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На конец марта 2020 года стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму составляла 4 тысячи 260 рублей 99 копеек на одного человека. Это на 145 рублей 85 копеек ниже, чем в Севастополе и на 48 рублей 61 копейку дешевле, чем в Краснодарском крае.

По сравнением с мартом прошлого года, стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму снизилась. Годом ранее этот набор стоил 4 тысячи 288 рублей 18 копеек.

Об этом, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики, сообщил замминистра промышленной политики республики Ян Латышев.

При том, отметил замминистра, уровень инфляции в Крыму в прошлом месяце по сравнению с февралем зарегистрирован на одном уровне с субъектами Южного федерального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU