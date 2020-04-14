Грабитель из Бахчисарая набросился с ножом на полицейских и получил пулю в ногу

14 Апр 2020 2020-04-14T17:06:13+03:00

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Житель Бахчисарайского района незаконно проник в столярный цех и угрожал сторожу ножом. Сотрудникам полиции пришлось открыть по нему огонь, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным ведомства, мужчина не прислушался к сотрудникам полиции и не хотел бросить нож. Он направился к полицейским и угрожал им в словесной форме.

- Один из полицейских предупредил злоумышленника о намерении применить табельное оружие, но правонарушителя это не остановило, и он попытался напасть на полицейского. С целью защиты своей жизни, полицейский произвел выстрел из табельного огнестрельного оружия в ногу нападавшего, после чего мужчина был задержан, - уточнили в пресс-службе.

Нарушителя доставили в медучреждение, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что против гражданина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в применении насилия к представителю власти.

Мужчина безработный, его не раз привлекали к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU