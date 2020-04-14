Ограничение цен на медпрепараты и средства защиты временно отменили
Правительство РФ приостановило действие своего постановления о государственном регулировании цен на медпрепараты и средства защиты, ограничивающее наценку в пределах 10%. Рынок оказался не готов выполнять требования - ограничить розничную продажу, а поставки в больницы вести через единого оператора Росхимзащиты.
- С момента выхода в свет постановления наша ассоциация провела ряд консультаций со всеми сторонами - потенциальными участниками его реализации, и было выявлено, что на сегодняшний день рынок не готов к моментальной реализации данного постановления, - сообщил kp.ru президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов. - Для этого требуется доработка процессов и создание условий.
По сведениям эксперта, постановление «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий» приостановлено на 2 недели. За это время будет разработан механизм, который будет отвечать сложившимся отношениям производителей и поставщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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