Когда школьникам Симферополя начнут выдавать сухие пайки

14 Апр 2020 2020-04-14T18:26:06+03:00

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Ученики 1-4 классов школ Симферополя, а также льготники, начнут получать сухие пайки до конца этой недели.

Как сообщила замначальника управления образования администрации города Ирина Молочковская, сухпайки будут выданы на 10 дней.

- Всего в Симферополе 21 467 учащихся начальной школы и 8 935 представителей льготной категории. Сухие пайки получит 5 751 ученик, остальным, по желанию родителей, оформленному соответствующим заявлением, будет выплачена денежная компенсация, - отметила Молочковская.

Она уточнила, что бесплатным горячим завтраком учащихся 1-4 классов обеспечивают за счет субсидии из бюджета Крыма, исходя из денежной нормы 36 рублей в день на ребенка.

При этом дети-инвалиды, с ограниченными возможностями, из малоимущих и многодетных семей обеспечиваются бесплатным завтраком и обедом, исходя из денежной нормы 86 рублей. 36 рублей выделяются из бюджета республики, еще 50 из бюджета города.

А вот на детей-сирот, либо оставшихся без попечения родителей, которые учатся в 1-4 классах, из бюджетов Крыма и Симферополя выделяют по 159 рублей в день на завтрак и обед.

Для учеников 5-11 классов, из вышеуказанных категорий, предусмотрены бесплатные завтраки и обеды за 175,8 рублей на одного человека.

Дети с ограниченными возможностями, а также дети-инвалиды, которые учатся на дому, получают компенсацию в 86 рублей в день на одного ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU