2020-04-14T18:29:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Заключенных в крымских СИЗО будут проверять на коронавирус

УФСИН Крыма получит необходимые тесты
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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УФСИН Крыма получит тесты на коронавирус, чтобы можно было своевременно выявлять заболевших заключенных. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на сотрудников медчасти СИЗО-1 Симферополя.

Пока же личный состав и заключенные проходят медицинское обследование, им измеряют температуру. А 3 апреля во время в СИЗО не пускали посетителей, поскольку во всех помещениях и на территории изолятора проводили санобработку.

В изоляторе сейчас 11 человек с симптомами ОРВИ и гриппа. Для них отвели две камеры, чтобы изолировать от остальных.

Кроме того, сотрудники СИЗО работают в масках и перчатках, а транспортные средства проходят санобработку в буферной зоне при въезде и выезде из учреждения. Еще одна из мер предосторожности - все вновь прибывшие задержанные проходят обязательный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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