2020-04-14T18:44:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор продезинфицировал прибывшую в Крым из Греции яхту

«Варвару» обработали для профилактики коронавируса
Анастасия ЖУКОВА
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Дезинфекция яхты. Скриншот видео.Дезинфекция яхты. Скриншот видео.
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Сотрудники Роспотребнадзора продезинфицировали яхту «Варвара», которая прибыла в Крым из Греции.

- Проведена заключительная дезинфекция с целью предупреждения возможного распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, яхта с двумя моряками на борту пересекла границу РФ в Ялте 1 апреля. До этого путешественники побывали в столице Греции - Афинах. Один из моряков - гражданин Росии, другой - гражданин Украины, яхта - под российским флагом. Экипажу вручили постановления о необходимости соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель и пройти тест на коронавирус.

Из-за шторма капитан принял решение бросить якорь в более безопасной бухте близ поселка Орджоникидзе. В обсерватор моряки ехать отказались, решили провести 14 дней на яхте. При этом путешественники были согласны сдать тесты, но это не устроило чиновников.

По решению суда обоих моряков принудительно госпитализировали в евпаторийский обсерватор, где им придется провести еще несколько дней и пройти медицинский осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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