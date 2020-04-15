2020-04-15T06:21:46+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 апреля: дожди и тепло до +14

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На полуостров пришло ненастье.На полуостров пришло ненастье.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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15 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, вплоть до ливней.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром и днем дождь. Ветер утром и днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 22 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи переменная облачность. Днем временами дождь. Ветер северо-западный, северный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Крыму на 15 апреля: дожди и тепло до +14
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