Погода в Крыму на 15 апреля: дожди и тепло до +14
15 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, вплоть до ливней.
- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром и днем дождь. Ветер утром и днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 22 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
В Керчи переменная облачность. Днем временами дождь. Ветер северо-западный, северный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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