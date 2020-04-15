Погода в Крыму на 15 апреля: дожди и тепло до +14

15 Апр 2020 2020-04-15T06:21:46+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

Изменить размер текста: A A

15 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, вплоть до ливней.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром и днем дождь. Ветер утром и днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 22 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи переменная облачность. Днем временами дождь. Ветер северо-западный, северный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU