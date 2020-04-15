2020-04-15T09:34:35+03:00
Общество

Крымские предприниматели хотят снижения налогов

Эта мера поможет поддержать бизнес на плаву в период самоизоляции
Анна БУГОРКОВА
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За сутки в опросе приняло участие порядка 200 респондентовЗа сутки в опросе приняло участие порядка 200 респондентовФото: Анна БУГОРКОВА
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Министерство экономического развития РК провело опрос среди крымских предпринимателей, чтобы выяснить, какая мера поддержки государства будет наиболее ощутима в период борьбы с коронавиурсом.

- За сутки в опросе приняло участие порядка 200 респондентов. Четверть из них отметила, что именно снижение региональных и местных налогов является наиболее актуальной мерой поддержки бизнеса в сложившихся условиях. Второй по популярности мерой, согласно респондентов, стала отсрочка выплаты налогов, - сообщила заместитель Председателя Совета министров РК Ирина Кивико.

Напомним, что отсрочка платежа уже принята в отношении тех субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают по упрощенной и патентной системам налогообложения.

Кроме того, предприниматели сами могут внести свои предложения и идеи для поддержки бизнеса в непростое время.

Пройти опрос можно на официальном сайте Министерства экономического развития РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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