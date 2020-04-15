Для поддержки бизнеса в Крыму создали специальный сайт
Для поддержки бизнеса в Крыму в период борьбы с распространением коронавируса, Министерство экономического развития РК совместно с Фондом предпринимателей Крыма создали информационный сайт с оперативной информацией для предпринимателей.
На информационном портале собрана вся актуальная информация: телефоны «горячих линий», порядок работы органов, предоставляющих госуслуги, меры поддержки бизнеса, условия работы с 30 марта по 30 апреля, ответы на часто задаваемые вопросы, сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Контент сайта содержит ответы на все часто задаваемые вопросы предпринимателей в период карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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