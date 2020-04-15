2020-04-15T09:40:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Для поддержки бизнеса в Крыму создали специальный сайт

Информационный портал ответит на все вопросы предпринимателей в период пандемии коронавируса
Анна БУГОРКОВА
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Фото: пресс-служба Совмина РКФото: пресс-служба Совмина РК
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Для поддержки бизнеса в Крыму в период борьбы с распространением коронавируса, Министерство экономического развития РК совместно с Фондом предпринимателей Крыма создали информационный сайт с оперативной информацией для предпринимателей.

На информационном портале собрана вся актуальная информация: телефоны «горячих линий», порядок работы органов, предоставляющих госуслуги, меры поддержки бизнеса, условия работы с 30 марта по 30 апреля, ответы на часто задаваемые вопросы, сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Контент сайта содержит ответы на все часто задаваемые вопросы предпринимателей в период карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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