2020-04-15T09:43:22+03:00
Общество

Четверо неизвестных ограбили дом хоккеиста Геннадия Ушакова

Агент находился за границей
Анна БУГОРКОВА
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Евгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиЕвгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В дом известного российского хоккеиста Геннадия Ушакова в Подмосковье, 19 февраля, вломились четверо неизвестных в масках. Они украли из дома все деньги и драгоценности, но самой ценной пропажей стал перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года.

Сам хоккейный агент в это время находился в США в Питтсбурге со своим подопечным Евгением Малкиным, который играет за местную команду «Питтсбург Пингвинз», пишет KP.RU.

Геннадий Ушаков – мастер спорта международного класса, чемпион России, до 42 лет выходил на лед в качестве вратаря. Был тренером команды «Спартака». Завершив спортивную карьеру, он стал российским хоккейным агентов. Среди его клиентов такие спортсмены, как Евгений Малкин, Рэй Эмери, Сергей Барбашев и другие.

Сумма нанесённого ущерба пока не уточняется. По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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