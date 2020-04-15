Четверо неизвестных ограбили дом хоккеиста Геннадия Ушакова

15 Апр 2020 2020-04-15T09:43:22+03:00

Евгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В дом известного российского хоккеиста Геннадия Ушакова в Подмосковье, 19 февраля, вломились четверо неизвестных в масках. Они украли из дома все деньги и драгоценности, но самой ценной пропажей стал перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года.

Сам хоккейный агент в это время находился в США в Питтсбурге со своим подопечным Евгением Малкиным, который играет за местную команду «Питтсбург Пингвинз», пишет KP.RU.

Геннадий Ушаков – мастер спорта международного класса, чемпион России, до 42 лет выходил на лед в качестве вратаря. Был тренером команды «Спартака». Завершив спортивную карьеру, он стал российским хоккейным агентов. Среди его клиентов такие спортсмены, как Евгений Малкин, Рэй Эмери, Сергей Барбашев и другие.

Сумма нанесённого ущерба пока не уточняется. По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU