Крымские пенсионеры и семьи с детьми получат дополнительные меры поддержки

15 Апр 2020 2020-04-15T10:00:12+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных мерах поддержки тем, кто пострадал из-за распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что все обязательства по выплатам будут выполнены с апреля по июнь.

Пенсионеры, получающие пенсию ниже прожиточного минимума, получат по 2 тысячи рублей. На эти цели из бюджета республики выделят 178,6 миллиона рублей. Выплату получат более 89 тысяч жителей региона.

Кроме того, дополнительная выплата полагается родителям с детьми, рожденными с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. Им полагается по 5,5 тысяч рублей. На эти выплаты из бюджета направят 99 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU