За сутки в Крыму зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T10:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

- Один - житель Раздольненского района, как контактное лицо был на контроле. Контактов лишних не было – там только члены семьи под угрозой. Второй случай - это Ялта. Ждали результат, женщина была с признаками ОРВИ, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что житель Раздольненского района находился в Москве в больнице на лечении в НИИ травматологии и ортопедии с 25 марта по 6 апреля.

- Он был передан под меднаблюдение еще территориальным управлением города Москвы по прибытию. В отношении него приняты все меры по наблюдению и изоляции по протоколу. Он посещал Раздольненскую больницу для перевязок, были приняты все меры, опасности для медработников не было. Сейчас заболевший госпитализирован в Евпаторийскую горбольницу. Все контактные по авиарейсу установлены и переданы под меднаблюдение. Из числа близких контактов по семье – это два человека, они госпитализированы в обсерватор, проведено им лабораторное обследование, а четыре медработника, которые оказывали ему помощь, находятся под меднаблюдением на дому, - сообщила Пеньковская.

По ее словам, второй случай, зафиксированный в Ялте, более проблематичный. Жительница Москвы прибыла в Ялту 24 марта, у женщины 5 апреля наблюдались симптомы ОРВИ.

- Заболевшая отмечала признаки ухудшения самочувствия 11 апреля, обратилась в инфекционное отделение Ялтинской больницы, от госпитализации отказалась. Она была лабораторно обследована. Ее принимали с использованием всех необходимых мер. После подтверждения диагноза она госпитализирована в инфекционный ялтинский стационар, - уточнила Наталья Пеньковская.

ИСТОЧНИК KP.RU