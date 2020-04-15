2020-04-15T10:47:21+03:00
Происшествия

Уснувший за рулем микроавтобуса водитель оставил без света часть Симферополя

Машина врезалась в электрические опоры на объездной столицы РК [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Фото: СОЦСЕТИ.Фото: СОЦСЕТИ.
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На объездной Симферополя водитель микроавтобуса уснул за рулем и протаранил несколько бетонных электроопор.

ДТП произошло на участке дороги Мирное-Дубки. В результате аварии весь район временно остался без электричества, пишет «Крымское информационное агентство».

При этом сам водитель не пострадал. Как сообщают очевидцы, он вышел из разбитого автомобиля без единой царапины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Уснувший за рулем микроавтобуса водитель оставил без света часть Симферополя