Уснувший за рулем микроавтобуса водитель оставил без света часть Симферополя

15 Апр 2020 2020-04-15T10:47:21+03:00

Машина врезалась в электрические опоры на объездной столицы РК [фото]

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На объездной Симферополя водитель микроавтобуса уснул за рулем и протаранил несколько бетонных электроопор.

ДТП произошло на участке дороги Мирное-Дубки. В результате аварии весь район временно остался без электричества, пишет «Крымское информационное агентство».

При этом сам водитель не пострадал. Как сообщают очевидцы, он вышел из разбитого автомобиля без единой царапины.

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ИСТОЧНИК KP.RU