В Крыму на дополнительные меры поддержки выделят миллиард рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T11:21:24+03:00

Выплаты получат около 200 тысяч человек

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Из крымского бюджета выделят до 1 миллиарда рублей на реализации дополнительных мер социальной поддержки граждан. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, новый пакет мер соцподдержки власти Крыма представят 16 апреля.

- Много обращений поступает, что люди, дети которых родились в разные периоды и не попали под те или иные указы или программы, лишены возможности получить поддержку. Разбираемся, завтра на штабе предварительно объявим о дополнительных мерах поддержки тем, у кого действительно тяжелая ситуация. 1 миллиард рублей выделить - это только в рамках урегулирования ситуации в апреле, - сообщил Аксенов.

По его словам, выплаты должны получить около 200 тысяч человек.

Министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская отметила, что меры поддержки коснутся ранее не охваченных категорий граждан. Первая из них – это дети 2017 года рождения, которые не попали ни под одну программу президентских выплат.

Глава Крыма добавил, что меры поддержки могут быть усилены в зависимости от развития ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU