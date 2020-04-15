2020-04-15T11:32:11+03:00
Происшествия

Дикий кабан провалился в люк на Южном берегу Крыма

Животное пришлось усыпить, чтобы достать наверх [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Животное теперь вернулось в дикую природу. Фото: пресс-служба МЧС по РК.Животное теперь вернулось в дикую природу. Фото: пресс-служба МЧС по РК.
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В ялтинском поселке Ореанда дикий кабан провалился инженерный колодец. Чтобы спасти животное понадобилась помощь спасателей.

Кабан провалился в колодец глубиной три метра. Достать напуганного зверя было не просто, и тогда его решили усыпить, сообщают в пресс-службе крымского главка МЧС.

Когда кабан отошел ко сну, спасатели принялись тащить его наверх при помощи такелажного оборудования. Вытащив животное, его передали представителям заповедника.

Последние привезли кабана в лес и выпустили на природу. Отмечается, что животное не пострадало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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