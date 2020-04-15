Дикий кабан провалился в люк на Южном берегу Крыма
В ялтинском поселке Ореанда дикий кабан провалился инженерный колодец. Чтобы спасти животное понадобилась помощь спасателей.
Кабан провалился в колодец глубиной три метра. Достать напуганного зверя было не просто, и тогда его решили усыпить, сообщают в пресс-службе крымского главка МЧС.
Когда кабан отошел ко сну, спасатели принялись тащить его наверх при помощи такелажного оборудования. Вытащив животное, его передали представителям заповедника.
Последние привезли кабана в лес и выпустили на природу. Отмечается, что животное не пострадало.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU