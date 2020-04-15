Под наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2,2 тысячи человек

15 Апр 2020 2020-04-15T11:37:11+03:00

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Под наблюдением медиков по коронавирусу на 15 апреля находится 2,2 тысячи человек. Выписано с диагнозом коронавирус 14 человек. В обсерваторах продолжают лечиться 20 заболевших, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

- Под меднаблюдением сегодня находятся в Крыму 2182 человека. За последние сутки под наблюдение взяты 102 человека, сняты – 285. Это те граждане, которые прибыли из-за рубежа и на руках имеют официальное постановление главного государственного санитарного врача о том, что они должны встать на самоизоляцию под медицинское наблюдение, – сообщила Романовская.

По ее словам, у заболевших коронавирусом болезнь протекает без тяжелой формы.

Напомним, что до 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности. Жители полуострова должны соблюдать самоизоляцию, иначе их ждет штраф от 4 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU