Под наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2,2 тысячи человек
Под наблюдением медиков по коронавирусу на 15 апреля находится 2,2 тысячи человек. Выписано с диагнозом коронавирус 14 человек. В обсерваторах продолжают лечиться 20 заболевших, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
- Под меднаблюдением сегодня находятся в Крыму 2182 человека. За последние сутки под наблюдение взяты 102 человека, сняты – 285. Это те граждане, которые прибыли из-за рубежа и на руках имеют официальное постановление главного государственного санитарного врача о том, что они должны встать на самоизоляцию под медицинское наблюдение, – сообщила Романовская.
По ее словам, у заболевших коронавирусом болезнь протекает без тяжелой формы.
Напомним, что до 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности. Жители полуострова должны соблюдать самоизоляцию, иначе их ждет штраф от 4 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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