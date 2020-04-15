Мораторий на проезд между городами Крыма продлен до 30 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T12:04:08+03:00

Автобусы ездят только по внутригородским и пригородным маршрутам

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До 30 апреля полностью остановлено автобусное сообщение на междугородних маршрутах. Транспортное сообщение на пригородных линиях работает как и на внутригородских - с 6.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 21.00 вечером.

Продажа билетов на автостанциях «Крымавтотранса» полностью прекращена до конца апреля.

- Всем пассажирам перед поездкой лучше проконсультироваться по номеру телефона +7 978 835 75 57 о расписании движения пригородного транспорта, - сообщили на предприятии.

Напомним, указом главы Крыма в республике также приостановлены межрегиональные перевозки.

Внутри Крыма действуют междугородние троллейбусные маршруты от Симферополя до Алушты и от Алушты до Ялты, а также в обратном направлении, в утренние и вечерние часы.

Электрички выполняют по одному оборотному рейсу утром и вечером по каждому из направлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU