В Черноморском районе на четырехлетнюю девочку упала тумба от телевизора
В Черноморском районе Крыма погибла четырехлетняя девочка после падения на нее тумбочки от телевизора.
Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, в день трагедии отец пошел в магазин и оставил дочку под присмотром прабабушки, которая не может ходить.
Мама ребенка в этот момент была на работе.
- В его отсутствие на ребенка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенок был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации, - уточнили в Следкоме.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU