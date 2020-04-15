2020-04-15T12:19:30+03:00
Происшествия

В Черноморском районе на четырехлетнюю девочку упала тумба от телевизора

Ребенок погиб
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба крымского СледкомаФото: пресс-служба крымского Следкома
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В Черноморском районе Крыма погибла четырехлетняя девочка после падения на нее тумбочки от телевизора.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, в день трагедии отец пошел в магазин и оставил дочку под присмотром прабабушки, которая не может ходить.

Мама ребенка в этот момент была на работе.

- В его отсутствие на ребенка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенок был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации, - уточнили в Следкоме.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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