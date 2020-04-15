Медикам Крыма запретят подрабатывать в частных клиниках на время карантина
Медикам Крыма на время действия режима повышенной готовности к ЧС запретят подрабатывать в частных клиниках, сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
- Часть медработников совмещают основную работу в государственной клинике с частной практикой, - отметила Пеньковская. - Буду готовить предложение, чтобы осуществлять деятельность по основному месту работы, без внешнего совместительства, до окончания периода повышенной готовности к ЧС, чтобы исключить заносы инфекции в лечебные учреждения и оградить как медработников, так и пациентов.
В целом, по оценке руководителя теруправления, развитие эпидемической ситуации в регионе говорит о том, что резких скачков заболеваемости нет, и это результат ограничительных мер и выявления всего круга контактных с инфицированными лиц.
- Мы фактически искусственно сдерживаем ситуацию, чтобы медицина имела запас времени для развертывания дополнительных коек, - подчеркнула Пеньковская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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