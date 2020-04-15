2020-04-15T12:26:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам Крыма запретят подрабатывать в частных клиниках на время карантина

Не надо разносить инфекцию по лечебным учреждениям
Анна КИРИЕНКО
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Медикам запретят совмещать работу в госдуарственных и частных клиникахМедикам запретят совмещать работу в госдуарственных и частных клиникахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Медикам Крыма на время действия режима повышенной готовности к ЧС запретят подрабатывать в частных клиниках, сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Часть медработников совмещают основную работу в государственной клинике с частной практикой, - отметила Пеньковская. - Буду готовить предложение, чтобы осуществлять деятельность по основному месту работы, без внешнего совместительства, до окончания периода повышенной готовности к ЧС, чтобы исключить заносы инфекции в лечебные учреждения и оградить как медработников, так и пациентов.

В целом, по оценке руководителя теруправления, развитие эпидемической ситуации в регионе говорит о том, что резких скачков заболеваемости нет, и это результат ограничительных мер и выявления всего круга контактных с инфицированными лиц.

- Мы фактически искусственно сдерживаем ситуацию, чтобы медицина имела запас времени для развертывания дополнительных коек, - подчеркнула Пеньковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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