Медикам Крыма запретят подрабатывать в частных клиниках на время карантина

15 Апр 2020 2020-04-15T12:26:32+03:00

Не надо разносить инфекцию по лечебным учреждениям

Изменить размер текста: A A

Медикам Крыма на время действия режима повышенной готовности к ЧС запретят подрабатывать в частных клиниках, сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Часть медработников совмещают основную работу в государственной клинике с частной практикой, - отметила Пеньковская. - Буду готовить предложение, чтобы осуществлять деятельность по основному месту работы, без внешнего совместительства, до окончания периода повышенной готовности к ЧС, чтобы исключить заносы инфекции в лечебные учреждения и оградить как медработников, так и пациентов.

В целом, по оценке руководителя теруправления, развитие эпидемической ситуации в регионе говорит о том, что резких скачков заболеваемости нет, и это результат ограничительных мер и выявления всего круга контактных с инфицированными лиц.

- Мы фактически искусственно сдерживаем ситуацию, чтобы медицина имела запас времени для развертывания дополнительных коек, - подчеркнула Пеньковская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU